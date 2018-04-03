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04 апреля 2018
03 апреля 2018
23:18  03 апреля 2018 1

Москвичей поразила наглость свердловских кланов

Уральские элиты в открытую делят заявку «Экспо-2025», но скоро ими займутся силовики
Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
Российский инвестиционный форум 2018, стенд Expo-2025. Сочи, стенд, expo-2025
Пустующее место Тото Дарча не перестает волновать местные элитыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
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Конфликты свердловских политических кланов мешают работе заявочного комитета «Экспо-2025». Из-за того, что региональные элиты не перестают делить между собой право контролировать заявку Екатеринбурга, у федералов срываются даже кадровые решения. Наблюдатели предполагают, что если стороны не придут к миру, Москва решит проблему радикально — заведет силовика в руководство заявочного комитета.

В феврале 2018-го Екатеринбург покинул замглавы заявочного комитета Татевос Дарчинянц (Тото Дарч). По официальным данным, он уволился по семейным причинам. По неофициальным — москвичи предполагали распоряжаться через него спонсорскими деньгами, но им отказали, после чего специалист оказался не нужен. После ухода Дарча стало известно, что на его место ищут екатеринбуржца — решение должно было сгладить волнения в местных кругах.

Открытие представительства заявочного комитета ЭКСПО 2025. Екатеринбург , офис, екатеринбург, ekaterinburg, world expo2025, expo 2025, офис заявочного комитета экспо 2025
Региональные элиты пытаются получить контроль над денежными потоками в заявочном комитете
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Общественность функции Тото Дарча определяла емким словосочетанием — «главный пиарщик заявки». Однако, как рассказывает «URA.RU» анонимный собеседник, на самом деле на его должности были завязаны многие важные процессы, в том числе коммуникации с местными властями и бизнесом. «Контроль над такой должностью дает контроль над заявкой, и, следовательно, над деньгами, — сказал источник агентства. — Поэтому в регионе за этот пост началась активная борьба».

Прошло два месяца и нового человека на важную должность так и не назначили. При этом кандидаты были, уверяет источник «URA.RU». Москвичи рассматривали на место Дарча местную девушку-специалиста, но ее не удалось согласовать со свердловскими политическими элитами.

«Когда стали обсуждать кандидата на региональном уровне, посыпались возмущения, что она входит в одну из команд. Угодить всем оказалось просто невозможно, а закрыть глаза на чужое мнение нельзя — произойдет серьезный конфликт, который может ударить по заявке», — рассказал собеседник агентства.

Борьба кланов создает и другие проблемы для заявочного комитета. По словам источника, когда дело касается участия полпредства президента в УрФО в мероприятиях «Экспо-2025», работа там просто останавливается. Наблюдатели напоминают про конфликт между командой Игоря Холманских и администрацией губернатора.

Интервью с Александром Высокинским. Екатеринбург, высокинский александр, задумчивость
Высокинский оказался под ударом со всех сторон — его подставляют коллеги, и им недовольны москвичи
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разрешение таких споров ложится на плечи свердловского куратора заявки, замгубернатора Александра Высокинского. Но анонимный собеседник говорит, что через него бывает трудно даже выстроить диалог с губернатором Евгением Куйвашевым — ответы на вопросы могут идти по три дня. Плюс свердловские кураторы дают промах даже в самых простых задачах. Инсайдеры в свердловском правительстве рассказывают, что на Кольцовском тракте к приезду комиссии Международного выставочного бюро должны были повесить флажки с символикой «Экспо», но не успели.

Политолог Александр Белоусов в беседе с «URA.RU» при этом заявил, что Высокинский — не такая слабая фигура в свердловской власти, просто он стал жертвой аппаратных интриг.

«Думаю, против него работают разные кланы и потихонечку блокируют его активность, вставляют ему палки в колеса. Он не всех устраивает, тем более, когда так резко возвышается — получает статус куратора, прямые коммуникации с москвичами. Для других участников свердловской политики недопустимо, чтобы он получил ресурс в виде московских связей», — считает Белоусов.

Политолог считает, что причина всех проблем кроется в «сбое в вертикали власти». «Это может привести к тому, что если структура не начнет договариваться, ее могут серьезно тряхануть. Придет какой-нибудь силовик и будет управлять в совершенно другой манере», — добавил Белоусов.

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При этом руководитель уральского отделения «Фонда развития гражданского общества» Анатолий Гагарин считает, что ситуация чересчур драматизирована. По мнению Гагарина озвученные трудности временные и будут преодолены: «Думаю, что здесь надуманная ситуация. Не будет согласия по одной кандидатуре [на место Дарча], выберут более компромиссную. Никто не заинтересован, чтобы останавливался процесс».

Оперативно получить комментарий у Александра Высокинского не удалось — на звонки журналиста он не ответил. Директор департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов в разговоре с «URA.RU» заявил: «Конечно, нельзя исключать, что рядовые специалисты и предъявляют претензии к своим коллегам. Но это исключительно от недостатка профессионализма конкретных сотрудников, которые не могут справиться со своими задачами».

Журналист «URA.RU» также отправил запрос в пресс-службу заявочного комитета «Экспо-2025». Ответ на него пока не поступил.

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