Как бойкотирующие Конституцию регионы оказались в плюсе

На участках избирателей ждут до 1 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Во время референдума 1993 года о принятии действующей Конституции среди российских регионов не было единства. Однако даже те, кто бойкотировал референдум, спустя годы оказались в выигрыше. Эксперты уверены, что заложенные в 2020 году изменения также придадут новый импульс для развития страны и отдельных ее субъектов.

В 2020 году явка у разных регионов тоже отличается Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

По итогам первого дня голосования за поправки к российской Конституции явка составила 9,2%. Если сопоставимый результат регионы будут показывать в каждый из семи дней голосования, итоговая явка может превысить 60%. Эта цифра выше результатов голосования 1993 года — тогда на референдум пришло 54,81% избирателей. 58,43% из них проголосовало за предложенную редакцию Конституции.

Первые результаты голосования за поправки к Конституции в 2020 году заметно отличаются у разных регионов. Лучшие показатели по явке — у республики Тыва (23,4%), Чукотки (17,7%), ЯНАО (15,9%).

Интересно, что среди регионов, которые сейчас считаются «опорными» и стабильными, были такие, кто в 1993 году игнорировал голосование. Согласно данным ЦИК, самая низкая явка на референдуме была в Татарстане — всего 13%. Невысоким был интерес к референдуму в Ханты-Мансийском автономном округе (явка 39%). В Ямало-Ненецком округе, который на выборах последних лет демонстрирует один из самых высоких показателей активности избирателей, за Конституцию проголосовало всего 45% избирателей. Чеченская республика в голосовании 1993 года не участвовала.

Политолог Константин Калачев напомнил, что в 90-е годы российское общество было расколото. «Были территории, которые требовали себе особые права, особое внимание федерального центра. Больше всего проблем было с национальными республиками и с регионами „красного пояса“», — отметил Калачев. С ним согласился политолог и историк Павел Данилин: «Нам пришлось пережить серьезные сложности на пути преодоления сепаратистских тенденций». «В Татарстане призывали к бойкоту, а в Чечне просто препятствовали проведению [референдума]», — перечислил Калачев. В то же время он подчеркнул, что ни один из регионов после принятия Конституции не оказался в проигрыше.

Оба политолога отметили, что в последние годы перечисленные регионы показывают высокую лояльность к власти. По мнению Калачева, в первую очередь за прошедшие с 1993 годы наиболее благополучно себя чувствуют регионы, у которых есть нефть и газ. «А Татарстан выиграл — потому что [имел] внимание федерального руководства и адекватность региональной власти», — добавил он.

Несмотря на пандемию коронавируса голосование идет активно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Наименьший интерес к голосованию пока проявили жители Иркутской области (явка 3,2%), Архангельской области (3,9%), Хабаровского края (4,1%), Карелии (4,3%), Костромской области (4,87%) и Алтайского края (менее 5%).

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что регионы с низкой явкой традиционно относятся к выборам «достаточно апатично». Социолог Сергей Ширяев добавил, что в них сильны протестные настроения. «Возможно, таким образом люди хотят показать свое отношение к власти», — предположил он. В то же время президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко отметил, что пока рано судить об окончательной явке. «Корректные выводы можно делать после 1 июля», — добавил он.

Павел Данилин подчеркнул, что не сомневается: каждый российский регион по итогам голосования перешагнет планку в 50%. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов также заявил, что уверен в убедительном результате голосования: «Несмотря на тревожный фон, интерес к выборам высокий. Вся социология говорит о том, что большинство граждан поддерживает поправки».

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