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12 мая 2017
Главные новости Москвы
17:00  12 мая 2017 1

Японцы утратили всякую надежду на Курилы

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, курильские острова, курилы, залив острова кунашир
Курильские острова остались для японцев несбыточной надеждойФото: depositphotos.com © URA.RU

В тупик зашли переговоры между Японией и Россией по принадлежности Курильских островов. Москва утверждает, что принадлежность этой территории не может быть оспорена, поскольку все было оформлено законно, согласно нормам международного права. В Токио же разочарованы стратегией премьер-министра Синдзо Абэ.

Как считает завсектором экономики и политики Японии ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Виталий Швыдко, Москва готова обсуждать с Японией все что угодно — совместную хозяйственно-экономическую деятельность на Курилах, туризм, посещение могил предков, — но только не юрисдикцию, пишет «Утро.ру». Он подчеркивает, что все эти проекты и сделки с японской стороной в России рассматривают как чисто коммерческие предприятие.

Власти Японии, убедившись, что ничего не выгорит, потеряли интерес к проектам на «северных землях». Кроме того, премьеру Абэ на переговорах по Курилам пришлось поступиться традициями: он называл российского президента по имени и сделал ставку на личные отношения, однако эта стратегия оказалась провальной. Сейчас в Токио критикуют премьера его политические противники, а рядовые жители поняли, что внушаемые им надежды на скорое присоединение островов остались несбыточны.

Нина Калинина
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