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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Москвы
10:35  04 августа 2017 0

Киев заглушит российские телеканалы в Донбассе

Открытая лицензия на 24.07.2015. Телевидение., телевидение, ТВ
Устройства уже доказали эффективностьФото: Pixabay
новость из сюжета:
Война на Украине
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Украина собирается заблокировать вещание российских телеканалов и радиостанций в Донбассе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Киев уже начал тестировать устройства, предназначенные для того, чтобы глушить сигналы, они успели доказать свою эффективность, рассказал Турчинов журналистам в ходе своей поездки в Покровск, бывший Красноармейск, Донецкая область.

«В Покровске создана первая опытная установка, — приводит слова Турчинова „Федеральное агентство новостей“. — Сейчас мы проверили ее работу — работает очень качественно». Секретарь СНБО пообещал, что уже через несколько месяцев подобные устройства будут установлены вдоль всей линии разграничения.

Ограничение на вещание российских телеканалов действует на Украине уже достаточно долго, напоминает телеканал 360. В черных списках значатся «Первый канал», «Россия 24», «Звезда», «РЕН-ТВ» и многие другие. Российские дипломаты уже назвали подобные шаги Киева «наступлением на СМИ» и призвали Украину к свободе телевещания.

Наталия Вершинина
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