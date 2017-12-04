15:09 04 декабря 2017 0

Главный волшебник страны ждет в гости политика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дед Мороз ведет переговоры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по поводу возможной встречи с политиком. Процесс грозит затянуться на шесть месяцев, но может завершиться и в ближайшее время.

Поводом стало приглашение чеченского лидера, направленное в Великий Устюг. В нем Кадыров, как сообщало «URA.RU», пригласил волшебника побывать в Грозном. Но, судя по всему, в этом году встреча не состоится.

«Переговоры в процессе. Сейчас мои помощники ведут переговоры с помощниками Кадырова. Это вообще долгий процесс, может продлиться полгода, а может и завтра самолёт прилететь, и мы повстречаемся. Как только договоримся, так сразу сообщим», — цитирует Life.ru. Деда Мороза. И напоминает, что тот посетил Чечню три года назад.