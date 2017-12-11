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11 декабря 2017
09:57  11 декабря 2017 7

Крым станет долиной майнинга криптовалюты

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, финансы, инвестиции, биткоин, криптовалюта, деньги, виртуальные деньги
Цифровым активам нужно госрегулированиеФото: depositphotos.com © URA.RU

В Крыму может появиться площадка для майнинга криптовалюты, если это не будет идти вразрез с действующим законодательством. Проект нацелен на развитие технологии блокчейн в России. О развитии криптоплощадок заявил глава Корпорации развития республики Олег Морозов.

По его словам, криптоплощадки, криптовалюты и криптобиржи требуют госрегулирования. «На заре 90-х у нас были валютные и товарно-сырьевые биржи. Затем они попали под контроль государства, и мы не имеем никаких проблем с точки зрения валютных операций. Аналогичное должно произойти и с криптовалютами. Мы не можем в отдельно взятой стране взять и остановить прогресс», — цитирует Морозова РИА «Новости».

Ранее биткоиновый миллиардер, состояние которого в биткоинах оценивается в миллиард долларов, предсказал замену золота криптовалютой. Его расчеты составлены на основе оценки текущей рыночной стоимости золота, передает «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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