Крым станет долиной майнинга криптовалюты

В Крыму может появиться площадка для майнинга криптовалюты, если это не будет идти вразрез с действующим законодательством. Проект нацелен на развитие технологии блокчейн в России. О развитии криптоплощадок заявил глава Корпорации развития республики Олег Морозов.
По его словам, криптоплощадки, криптовалюты и криптобиржи требуют госрегулирования. «На заре 90-х у нас были валютные и товарно-сырьевые биржи. Затем они попали под контроль государства, и мы не имеем никаких проблем с точки зрения валютных операций. Аналогичное должно произойти и с криптовалютами. Мы не можем в отдельно взятой стране взять и остановить прогресс», — цитирует Морозова РИА «Новости».
Ранее биткоиновый миллиардер, состояние которого в биткоинах оценивается в миллиард долларов, предсказал замену золота криптовалютой. Его расчеты составлены на основе оценки текущей рыночной стоимости золота, передает «Национальная служба новостей».