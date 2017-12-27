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28 декабря 2017
27 декабря 2017
22:44  27 декабря 2017 1

Главу «Роскосмоса» и Сердюкова уличили в нарушении закона

ИННОПРОМ-2016. Первый день. Майорова. Перезалито. Екатеринбург, ростех
В «Ростехе» общественники нашли трех сотрудников, не сообщивших о своих доходах и имуществеФото: Анна Майорова © URA.RU

Гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров и индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков могут преследовать свои коммерческие интересы, несмотря на то, что занимают высокие посты в госкорпорациях, сообщили в агентстве «Трансперенси Интернешнл — Россия». Организация опубликовала итоги исследования «Как работают госкорпорации».

«Трансперенси Интернешнл» изучило, как шесть существующих российских госкорпораций соблюдают наложенные на них запреты и ограничения, как проводят госзакупки и как их сотрудники декларируют доходы и имущество. В отчете говорится, что активисты нашли 11 топ-менеджеров, которые участвовали в деятельности органов управления коммерческих организаций вопреки закону. В их числе оказались и Комаров с Сердюковым. После обращений «Трансперенси» в госкорпорации почти все сотрудники якобы покинули органы управления коммерческих компаний или передали их в доверительное управление.

Также активисты нашли еще трех высокопоставленных сотрудников «Росатома», которые якобы не разместили на официальном сайте госкорпорации сведения о своих доходах и имуществе. Также в «Трансперенси» заявили, что «Ростех» и «Росатом» в годовые отчеты включают лишь некоторые сведения из бухгалтерской отчетности, но не саму отчетность, что противоречит требованиям закона.

Виктор Дорофеев
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