Главу «Роскосмоса» и Сердюкова уличили в нарушении закона

22:44 27 декабря 2017 1

В «Ростехе» общественники нашли трех сотрудников, не сообщивших о своих доходах и имуществе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров и индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков могут преследовать свои коммерческие интересы, несмотря на то, что занимают высокие посты в госкорпорациях, сообщили в агентстве «Трансперенси Интернешнл — Россия». Организация опубликовала итоги исследования «Как работают госкорпорации».

«Трансперенси Интернешнл» изучило, как шесть существующих российских госкорпораций соблюдают наложенные на них запреты и ограничения, как проводят госзакупки и как их сотрудники декларируют доходы и имущество. В отчете говорится, что активисты нашли 11 топ-менеджеров, которые участвовали в деятельности органов управления коммерческих организаций вопреки закону. В их числе оказались и Комаров с Сердюковым. После обращений «Трансперенси» в госкорпорации почти все сотрудники якобы покинули органы управления коммерческих компаний или передали их в доверительное управление.

Также активисты нашли еще трех высокопоставленных сотрудников «Росатома», которые якобы не разместили на официальном сайте госкорпорации сведения о своих доходах и имуществе. Также в «Трансперенси» заявили, что «Ростех» и «Росатом» в годовые отчеты включают лишь некоторые сведения из бухгалтерской отчетности, но не саму отчетность, что противоречит требованиям закона.