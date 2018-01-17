Порошенко обвинил Россию в намерении уничтожить Украину

02:25 17 января 2018 0

Петр Порошенко в очередной раз критически высказался в адрес России Фото: пресс-служба президента Украины

Вся деятельность России направлена на то, чтобы «уничтожить украинское государство». Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил 16 января во время выступления на ежегодном приеме руководителей дипломатических представительств.

По мнению главы государства, Кремлю нельзя верить вне зависимости от того, под какие режимы он себя «маскировал», будь то «царский, коммунистический или псевдо-демократический». Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну цель — вернуть эту страну в свою «сферу влияния и уничтожить украинское государство как таковое», цитирует Nation News Порошенко.

Также президент добавил, что в России всегда имели место агрессия, манипуляции, ложь и подавление свободы слова. Никаких конкретных примеров украинский лидер не привел, лишь отметив, что так сложилось исторически.