23:03 21 января 2018 0

Кандидата в президенты обвинили в лицемерии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известного блогера Лену Миро возмутило поведение кандидата в президенты Ксении Собчак на Крещение. Девушка предложила своим подписчикам сравнить три снимка теледивы.

На одном из них Собчак пародирует попа, на втором танцует с бутылкой возле церкви, а на третьем ныряет в прорубь на Крещение. «Ты или трусы надень, или крестик сними. Или уж критикуй православие, или ныряй в прорубь», — написала Лена Миро в Instagram, раскритиковав действия Собчак. «Оторопь аж берет, какая дура. Впрочем, может быть просто пьяна постоянно или того еще хуже — вещества превратили мозг в кашу», — отметила девушка.

Подписчики поддержали блогера, однако выдвинули и свою версию событий. «Да она просто пытается не отстать от моды и всяческого рода рейтинговых мероприятий купаться на крещение нынче в моде», — отметила artesaries.

Ранее Ксения Собчак разместила в Instagram снимок, на котором она ныряет в прорубь на Крещение. При этом она призналась, что сделала это впервые в жизни в связи с тем, что любит «проверять себя на прочность самыми разнообразными способами», напоминает RT.