21:15 26 января 2018 3

По решению суда Саакашвили не может выходить из дома в ночное время суток Фото: depositphotos.com © URA.RU

Киевский суд запретил Михаилу Саакашвили покидать дом в ночное время суток. Теперь он обязан носить электронный браслет, чтобы все его передвижения были под контролем.

«Избрать для Саакашвили М.Н. меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 7:00 с обязательством носить электронный браслет», — приводит решение Киевского апелляционного суда «Национальная служба новостей». Заключить экс-губернатора Одесской области под домашний арест ранее попросила Генпрокуратура Украины.

Как сообщало «URA.RU», Грузия передала украинской стороне все документы, необходимые для экстрадиции Михаила Саакашвили. В этой стране его заочно приговорили к трем годам тюрьмы.