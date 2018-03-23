Ахеджакова призналась, что сочувствует Савченко

Советская и российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова высказалась по поводу ареста депутата Верховной рады Надежды Савченко. Народная артистка РФ посочувствовала бывшей военнослужащей ВСУ.
«Я ничего говорить не решаюсь, потому что это другая страна, другие законы и не мое дело. Никто не имеет в России права реагировать на это. Я очень сильно именно ей сочувствую, а не тем, кто ее арестовал», — цитирует Ахеджакову «Федеральное агентство новостей».
Надежда Савченко обвиняется в подготовке вооруженного государственного переворота на Украине. Ее и главу общественной организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в содействии Савченко, задержали. На заседании по избрании меры пресечения для бывшей летчицы обвиняемая объявила голодовку, писало «URA.RU».