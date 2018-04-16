Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный под сценическим псевдонимом Гуф, и его избранница, певица Кэти Топурия, кажется перестали скрывать свои отношения, о которых догадывались поклонники. На своей странице в сети Instagram Гуф опубликовал достаточно откровенное фото, на котором он обнимает Кэти самым недвусмысленным образом — положив ей ладонь на ягодицу.
«Ого, это уже не дружба явно!», — комментариями примерно такого содержания изобилует лента подписчиков. «Урааааа, перестали скрывать», — не скрывают поклонники свою радость. Впрочем, ее разделяют далеко не все. Некоторые уверены, что на фото вовсе не Кэти, а совершенно другая девушка.
Отметим, слухи о романе Топурии и Долматова появились в 2017 году: тогда исполнители были замечены в Таиланде, где вместе проводили отпуска. Примечательно, что на том момент Кэти и Гуф объявили, что между ними нет ничего, кроме дружбы — на тот момент певица состояла в официальном браке с Львом Гейхманом, сообщает Life.