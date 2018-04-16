{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 апреля 2018
15 апреля 2018
Главные новости Москвы
03:07  16 апреля 2018 0

Гуф и Топурия поделились откровенным ФОТО. «Это уже не дружба явно»

Раньше поклонники могли только догадываться об отношениях исполнителейФото: Гуф, официальный аккаунт в сети Instagram

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный под сценическим псевдонимом Гуф, и его избранница, певица Кэти Топурия, кажется перестали скрывать свои отношения, о которых догадывались поклонники. На своей странице в сети Instagram Гуф опубликовал достаточно откровенное фото, на котором он обнимает Кэти самым недвусмысленным образом — положив ей ладонь на ягодицу.

«Ого, это уже не дружба явно!», — комментариями примерно такого содержания изобилует лента подписчиков. «Урааааа, перестали скрывать», — не скрывают поклонники свою радость. Впрочем, ее разделяют далеко не все. Некоторые уверены, что на фото вовсе не Кэти, а совершенно другая девушка.

Отметим, слухи о романе Топурии и Долматова появились в 2017 году: тогда исполнители были замечены в Таиланде, где вместе проводили отпуска. Примечательно, что на том момент Кэти и Гуф объявили, что между ними нет ничего, кроме дружбы — на тот момент певица состояла в официальном браке с Львом Гейхманом, сообщает Life.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров