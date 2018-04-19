Глава ФАС объяснил, почему в России опять подорожал бензин

21:32 19 апреля 2018 4

По мнению Игоря Артемьева, автомобилистам главное — дожить до осени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев прокомментировал рост цен на бензин в России. По его мнению, это явление временное, сезонное, к ноябрю станет полегче.

«Общая ситуация — она стандартная для этого периода времени. Посевная же. В ноябре—декабре она упадет, а в среднем будет в пределах инфляции», — цитирует телеканал RT заявление Артемьева. Поводом стал рост цен на бензин выше психологически важной отметки в 40 рублей за литр.

Резкий рост цен на бензин на российских биржах наблюдается с начала недели. Эксперты связывают это с ростом стоимости нефти и ослаблением рубля. В сложившихся условиях отечественные нефтяные компании попытались увеличить экспорт за счет сокращения поставок на внутренний рынок, но были остановлены ФАС.