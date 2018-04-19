{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Медведева заставят поменять экономический блок правительства РФ. Фамилии
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 75,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:32  19 апреля 2018 4

Глава ФАС объяснил, почему в России опять подорожал бензин

Родники сельское поселение. Село. Деревня. Глубинка. Провинция. Челябинск., заправка, азс, бензоколонка
По мнению Игоря Артемьева, автомобилистам главное — дожить до осениФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев прокомментировал рост цен на бензин в России. По его мнению, это явление временное, сезонное, к ноябрю станет полегче.

«Общая ситуация — она стандартная для этого периода времени. Посевная же. В ноябре—декабре она упадет, а в среднем будет в пределах инфляции», — цитирует телеканал RT заявление Артемьева. Поводом стал рост цен на бензин выше психологически важной отметки в 40 рублей за литр.

Резкий рост цен на бензин на российских биржах наблюдается с начала недели. Эксперты связывают это с ростом стоимости нефти и ослаблением рубля. В сложившихся условиях отечественные нефтяные компании попытались увеличить экспорт за счет сокращения поставок на внутренний рынок, но были остановлены ФАС.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров