Цены на бензин в России готовятся к скачку

07:31 17 апреля 2018 0

Отечественные компании стремятся заработать на повышении мировых цен Фото: depositphotos.com © URA.RU

Рост мировых цен на нефть неизбежно приведет к повышению стоимости бензина в России. Эксперты рынка говорят, что порог для резкого скачка составляет 50 тысяч рублей за тонну автомобильного топлива. В отрасли надеются, что ситуация изменится после 20 апреля, когда на бирже начнут продавать майские объемы бензина с отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

В понедельник, 16 апреля стоимость тонны АИ-95 при поставке в Москве составила 48,9 тысяч рублей, АИ-92 — 47,7 тысяч рублей. Увеличение составило 0,36% и 0,14% соответственно. В то же время при торгах на внешний рынок тонну бензина продают за 51-57 тысяч рублей. Нефтяники не хотят упускать выгоду, которая сложилась благодаря установлению высоких цен на нефть и ослабления рубля из-за геополитической ситуации.

Антимонопольная служба выдала предупреждения «Роснефти», «Сургутнефтегазу», ТАИФу и «Фортинвесту» из-за того, что компании сократили поставки топлива на российский рынок и увеличили экспортные продажи. Сейчас ФАС проводит несколько проверок, чтобы выяснить, как компании покрывают внутренний спрос, пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что ситуацию может исправить то, что в мае на серьезный ремонт встанет только Комсомольский НПЗ «Роснефти». Ее Рязанский завод и самарская группа НПЗ, напротив, выйдут из ремонтов, из-за чего предложение бензина должно вырасти. Также ожидается, что курс рубля частично восстановится после санкционного шока.