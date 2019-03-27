Трамп потребовал, чтобы Россия «убралась из Венесуэлы»

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 21:31
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Трамп, США, военные, флаги, флаг сша, трамп дональд
Трамп пообещал задействовать все возможные вариантыФото: The White House © URA.RU
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Переворот в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна покинуть Венесуэлу. По его словам, Вашингтон рассмотрит все доступные варианты, чтобы добиться этого.

«Россия должна убраться», — цитирует РБК слова американского лидера. Трамп подчеркнул, что для этого администрация Белого дома задействует «все возможные варианты».

В субботу, 25 марта, два российских самолета с 99 военнослужащими и 35 тоннами груза прибыли в Венесуэлу, напоминает агентство Nation News. Целью визита военных являлось «участие в двусторонних консультациях». Американские власти заявили, что таким образом Россия вмешивается во внутренние дела Венесуэлы.

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