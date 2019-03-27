Трамп потребовал, чтобы Россия «убралась из Венесуэлы»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна покинуть Венесуэлу. По его словам, Вашингтон рассмотрит все доступные варианты, чтобы добиться этого.
«Россия должна убраться», — цитирует РБК слова американского лидера. Трамп подчеркнул, что для этого администрация Белого дома задействует «все возможные варианты».
В субботу, 25 марта, два российских самолета с 99 военнослужащими и 35 тоннами груза прибыли в Венесуэлу, напоминает агентство Nation News. Целью визита военных являлось «участие в двусторонних консультациях». Американские власти заявили, что таким образом Россия вмешивается во внутренние дела Венесуэлы.