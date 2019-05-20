Экс-кандидат в президенты Собчак возглавила новый телеканал

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак стала генеральным продюсером развлекательного канала «Супер». На новой должности журналистка будет заниматься развитием телеканала.
«Вместе с другими генеральными продюсерами Собчак будет заниматься программным наполнением канала. Она будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале», — передает
Телеканал «Супер» начал вещание в начале 2018 года. Он транслирует развлекательный контент: комедийные сериалы и кино, мультфильмы и шоу. Основная аудитория канала состоит из зрителей в возрасте от 14 до 44 лет.
Ранее Ксения Собчак работала на ТНТ, где вела реалити-шоу «Дом-2». Затем в разные годы журналистка была автором общественно-политических программ на телеканалах «Дождь» и MTV. Весной 2018 года Собчак баллотировалась на пост президента России и заняла четвертое место.