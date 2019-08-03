Родственники Жанны Фриске погасили долг перед «Русфондом»

Наследники певицы Жанны Фриске вернули долг «Русфонду», собиравшему деньги на лечение актрисы от рака. Об этом говорится на сайте благотворительной организации.
«Второго августа на счет „Русфонда“ поступило 13 653 214 руб. — остаток долга наследников Жанны Фриске», — говорится в сообщении. Как добавили в организации, деньги были взысканы в 2017 году: наследники певицы должны были вернуть оставшиеся деньги, которые были собраны на ее лечение, но не израсходованы по назначению.
«Русфонд», напомним, перечислила на счет артистки 25 миллионов рублей. Деньги были собраны на шоу Андрея Малахова «Пусть говорят». В отчете о расходах значилось только чуть больше четырех миллионов. Предоставить документальное подтверждение, что пожертвования пошли на оплату лечения, родственники не смогли. Позже суд взыскал с родственников более 21 млн рублей в пользу фонда. Часть долга — порядка 8 млн — погасил вдовец певицы Дмитрий Шепелев. Жанна Фриске, напомним, скончалась летом 2015 года от опухоли мозга. Ей было 40 лет.