В Кремле оценили работу спасателей по тушению пожаров в Сибири

Все усилия спасателей сейчас направлены на ликвидацию возгорания Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Сибирь во власти лесных пожаров

Борьба с лесными пожарами в Сибири ведется эффективно, благодаря усилиям спасателей и военных. Об этом в ходе ежедневного общения с журналистами заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Работают все очень напряженно. Все с максимально возможной эффективностью работают. Работают все до седьмого пота», — отметил официальный представитель Кремля. По словам Пескова, при тушении пожаров нужно обращать внимание на географию региона. В России леса горят каждый год по разным причинам: бывают как природные пожары, так и умышленные поджоги.

Общая площадь лесных пожаров в России составляет порядка 2,8 миллиона гектаров. Режим ЧС введен в пяти регионах РФ, уточняет Nation News. Наиболее сложная ситуация возникла в Иркутской области и Красноярском крае, где горит 1,5 миллиона гектаров леса. Минприроды запросило на тушение пожаров до трех миллиардов рублей. Кроме того, к ликвидации возгорания по поручение Владимира Путина подключилось и Министерство обороны РФ. В Красноярском крае силовики возбудили уголовные дела против чиновников, которые в мер для ликвидации лесных пожаров и допустили распространение огня.