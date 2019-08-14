Министр Орешкин оценил последствия выхода США из ВТО

Возможный выход США из Всемирной торговой организации не станет для нее фатальным, но может подтолкнуть к ее реформированию. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
«Возможно даже, что серьезное изменение конфигурации „тактических союзов“ <…> даст толчок к ее реформированию и совершенствованию многосторонних правил по тем направлениям, по которым переговоры давно находятся в тупике», — приводит ТАСС слова министра.
При этом политик подчеркнул, что в мире пока не существует достойной альтернативы ВТО, поэтому даже таким крупным государствам, как Соединенные Штаты Америки нет смысла отказываться от нее. Слова американского лидера Дональда Трампа о выходе из организации Орешкин счел «переговорными приемами» для влияния на торговых партнеров.
Очередное заявление Трампа о возможном выходе США из ВТО прозвучали во время выступления в городе Монака (Пенсильвания) 13 августа. По мнению главы государства, торговая организация помогает другим странам «пользоваться» Вашингтоном, чего происходить не должно.