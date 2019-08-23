Вайкуле ответила на обвинения Крутого

Конкурс «Новая волна» в Юрмале не помешает фестивалю, организованному Лаймой Вайкуле Автор: Окрас / wikimedia.org

Лайма Вайкуле была бы счастлива, если бы фестиваль «Новая волна» вернулся в Юрмалу. Об этом латвийская певица рассказала журналистам, комментируя слова композитора Игоря Крутого, что Вайкуле не желает возвращения «Новой волны» в Латвию.

«Я удивлена этому высказыванию Игоря, — приводит слова певицы РИА „Новости“. — Я много лет выступала на „Новой волне“, и мне очень нравился этот конкурс, я хочу, чтобы он вернулся». По мнению Вайкуле, организованный ею музыкальный фестиваль «Лайма Рандеву Юрмала» вовсе не является помехой для проведения там же «Новой волны».

Вайкуле подчеркнула, что любит Крутого и хорошо относится к «Новой волне», уточняет Nation News. Певица пояснила, что в Юрмале много русскоговорящей публики, а значит конкурс, который организатором которого является Крутой, там пришелся бы к там к месту.

Ранее Крутой обвинил Вайкуле в своего рода предательстве. По словам музыканта и продюсера, он вел переговоры с латвийскими властями о возвращении фестиваля на площадку в Юрмале, однако Вайкуле неожиданно заявила о проведении «Лайма Рандеву» в те же самые сроки, тем самым дав понять, что «Новая волна» там не нужна.

При этом продюсер и муж певицы Андрей Латковский и ее концертный директор Алексей Яковлев уверены, что никакого конфликта между Вайкуле и Крутым нет. Конкурс «Новая волна» проводился в Юрмале до 2014 года, однако был перенесен в Сочи из-за санкций, связанных с присоединением Крыма.