Следователи опубликовали фотографии и видео с места крушения вертолета МИ-2, предположительно вылетевшего из поселка Коротчаево (ЯНАО) 11 августа этого года.
На фотографиях, опубликованных на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, видны сломанные лопасти и обгоревшие детали механизмов вертолета, разбросанные в лесном массиве.
«Предварительно установлено, что 7 сентября в 25 километрах в юго-западном направлении от города Дудинка Красноярского края обнаружены обгоревшие части вертолета и человеческие останки», — говорится в сообщении ведомства.
Обломки пропавшего месяц назад вертолета обнаружили местные жители. Силовики возбудили дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасной работы транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Видео: Западно-Сибирское СУ на транспорте СК России, VK