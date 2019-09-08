Найдены обломки вертолета, пропавшего в августе на Ямале

Обломки судна с двумя телами на борту обнаружили местные жители Фото: Википедия

В Красноярском крае местные жители обнаружили обломки пропавшего месяц назад вертолета Ми-2. На место крушения отправились спасатели и полицейские.

«Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасной работы транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц», — передает «Ридус». По имеющейся информации, вертолет полностью сгорел, а на его борту были найдены тела двух пассажиров.

Вертолет с тремя людьми на борту вылетел 11 августа из Коротчаево (ЯНАО) в поселок Дудинка (Красноярский край), однако до пункта назначения не добрался. Поисковые работы, проведенные спасателями в августе, не дали результатов и были приостановлены. 7 сентября обломки МИ-2 были найдены в 47 километрах от Дудинки.