Нового матча между Хабибом и Конором не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, оценил шансы на проведение реванша с ирландцом Конором Макгрегором. Он считает, что в проведении поединка нет смысла.

«Конор — будто обиженная бывшая девушка, которая не хочет никого другого. Сейчас Макгрегор уже никому не нужен. Мы не хотим о нем говорить. Зачем? Хабиб уже победил его», — заявил менеджер российского бойца американскому новостному порталу TMZ. Абдель-Азиз уточнил, что Конор умеет только «раскручивать всякую грязь.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил ирландского спортсмена и получил титул чемпиона UFC в легком весе. После матча произошла потасовка с участием бойцов, что стало причиной дисциплинарного расследования в отношении ее участников, напоминает « Федеральное агентство новостей» .

7 сентября 2019 года Хабиб отстоял статус лучшего бойца UFC в схватке с американцем Дастином Порье. После этого Макгрегор заявил, что хочет взять у россиянина реванш в Москве.