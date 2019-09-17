Садальский обвинил в трусости актеров, не поддержавших осужденного коллегу

Станислав Садальский возмутился молчанием артистов из-за срока, который получил актер Павел Устинов Фото: wikipedia.org/Dmitry Rozhkov

Артисты, которые не поддержали своего коллегу, осужденного на 3,5 года за то, что нанес травмы омоновцу во время несанкционированной акции в Москве, трусы. Такое заявление сделал актер, журналист и телеведущий Станислав Садальский.

«Все актеры — бздуны. Они могут только пересказывать сплетни», — цитирует telegram-канал «Подъем» Садальского, который возмутился тем, что сообщество артистов не поддержало осужденного актера Павла Устинова. При этом Садальский выразил уважение актеру Константину Райкину, выступившему в поддержку своего ученика — Устинова. Также Садальский напомнил историю артиста «Современника» Дмитрия Смолева, арестованного на восемь суток за изображение пьяного гаишника.

Ранее Тверской суд Москвы отправил актера Устинова на три года шесть месяцев в колонию общего режима за применение насилия к силовику во время несанкционированной акции в Москве, напоминает RT. Актер свою вину не признал и заявил, что на акции оказался случайно. В поддержку Устинова высказались телеведущая Ксения Собчак и музыкант Сергей Шнуров.