Минздрав раскрыл зарплаты в главном онкоцентре России

Средняя зарплата врачей Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина в сентябре составила более 135 тысяч рублей. В Научно-исследовательском институте (НИИ) детской онкологии и гематологии — 145 тысяч рублей. Такие цифры в ходе конференции в ТАСС озвучила глава комиссии Минздрава РФ Елена Байбарина.
«Последние данные, которые у меня есть за сентябрь, средняя зарплата врачей в центре целиком — 134,9 тысячи рублей, в НИИ детской онкологии — 145,4 тысячи рублей», — заявила Байбарина.
Она уточнила, что информацию о зарплате в 10-20 тысяч рублей подтвердить не удалось, хотя комиссия видела соответствующие квитки. Отмечается, что на них не были указаны фамилии и период, за который была выплачена зарплата. Председатель комиссии Минздрава предположила, что сотрудники могли получить такую сумму после отпуска или больничного.
Ранее комиссия Министерства здравоохранения России заявила о нарушениях в работе НИИ детской онкологии НМИЦ им. Блохина в 2018—2019 годах. До середины этого года в медучреждении использовали неэффективные протоколы лечения.