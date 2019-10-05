О бунте врачей в главном детском онкоцентре России узнали в США

Американское издание «Голос Америки» опубликовало
«Кризис в НМИЦ им. Блохина вышел на международный уровень», — сообщает в соцсети профсоюз медицинских работников. Журналисты зарубежного СМИ рассказали о том, как сотрудники лучшего онкоцентра страны объявили протест против переполненных отделений, сокращения зарплат и «реформы оптимизации», что влияет на их способность лечить пациентов. Тогда сотрудников медучреждения поддержали родители, чьи дети проходят лечение в онкоцентре, но руководство НМИЦ им. Блохина запретило им общаться с прессой.
Ранее сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина записали видеообращение, в котором обратили внимание на плохое состояние палат, где лежат дети. Врачи рассказали о проблемах и пригрозили руководству увольнением. После чего заявления об увольнении подали более десяти сотрудников. Однако изначально уйти с работы обещали четыре сотрудника медучреждения, передает Nation news.