О бунте врачей в главном детском онкоцентре России узнали в США

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Научная разработка сотрудников Уральского медицинского университета. Екатеринбург, медик, медицина, врач, больница, медики, доктор
Протесты российских врачей вызвали интерес за границейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американское издание «Голос Америки» опубликовало материал, посвященный увольнению врачей из НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина. Информация об этом появилась в официальном аккаунте в Twitter «Альянс врачей».

«Кризис в НМИЦ им. Блохина вышел на международный уровень», — сообщает в соцсети профсоюз медицинских работников. Журналисты зарубежного СМИ рассказали о том, как сотрудники лучшего онкоцентра страны объявили протест против переполненных отделений, сокращения зарплат и «реформы оптимизации», что влияет на их способность лечить пациентов. Тогда сотрудников медучреждения поддержали родители, чьи дети проходят лечение в онкоцентре, но руководство НМИЦ им. Блохина запретило им общаться с прессой.

Ранее сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина записали видеообращение, в котором обратили внимание на плохое состояние палат, где лежат дети. Врачи рассказали о проблемах и пригрозили руководству увольнением. После чего заявления об увольнении подали более десяти сотрудников. Однако изначально уйти с работы обещали четыре сотрудника медучреждения, передает Nation news.

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