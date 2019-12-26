26 декабря 2019

В Липецкой области автобус опрокинулся в кювет. Есть погибшие

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер Алексей на презентации автобусов на газомоторном топливе. Челябинск, общественный транспорт, автобус на газу
Два человека, находившихся в автобусе, погиблиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Становлянском районе (Липецкая область) опрокинулся автобус, ехавший из Москвы в Тбилиси. В результате происшествия два человека погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В автобусе находилось 19 человек. В результате аварии госпитализированы восемь человек, двое погибли», — рассказал агентству источник.

Информацию подтвердила пресс-служба администрации Липецкой области, уточнив, что в автобусе находились два водителя и 17 пассажиров. Всего пострадали 15 человек, однако некоторым госпитализация не понадобилась. Все пассажиры, находившиеся в автобусе, являются гражданами Грузии.

По предварительной информации, водитель не смог справиться с управлением, из-за чего автобус опрокинулся в кювет. По словам главы администрации Становлянского района Сергея Никитина, ДТП могло произойти из-за ледяного дождя, после которого дорога стала скользкой.

В пресс-службе СК по региону сообщили, что по факту ДТП организована проверка. «По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — уточнил представитель СК.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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