В Становлянском районе (Липецкая область) опрокинулся автобус, ехавший из Москвы в Тбилиси. В результате происшествия два человека погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«В автобусе находилось 19 человек. В результате аварии госпитализированы восемь человек, двое погибли», — рассказал агентству источник.
Информацию подтвердила пресс-служба администрации Липецкой области, уточнив, что в автобусе находились два водителя и 17 пассажиров. Всего пострадали 15 человек, однако некоторым госпитализация не понадобилась. Все пассажиры, находившиеся в автобусе, являются гражданами Грузии.
По предварительной информации, водитель не смог справиться с управлением, из-за чего автобус опрокинулся в кювет. По словам главы администрации Становлянского района Сергея Никитина, ДТП могло произойти из-за ледяного дождя, после которого дорога стала скользкой.
В пресс-службе СК по региону сообщили, что по факту ДТП организована проверка. «По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — уточнил представитель СК.