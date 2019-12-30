Сенатор Пушков ответил на заявления Польши о сотрудничестве СССР и Гитлера

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков считает, что польские власти не имеют права делать критические заявления о роли СССР в начале Второй мировой войны, так как руководство этой страны в 1930-е годы пыталось установить союзнические отношения с режимом Адольфа Гитлера.
«Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы. Претензии Варшава должна предъявлять сейчас лишь своей довоенной элите», — написал сенатор в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.
Таким образом Пушков отреагировал на заявление польского премьера Матеуша Моравецкого, который подверг критике позицию президента РФ Владимира Путина по поводу начала Второй мировой войны. Видный польский политик считает, что равную ответственность за развязывание войны несут и нацистская Германия, и Советский Союз. В связи с этим, по мнению Моравецкого, руководство России не имеет права осуждать Польшу и должно выступить с критикой тогдашних властей СССР.
Ранее российский лидер напомнил, что глава польской дипмиссии в нацистской Германии Юзеф Липский горячо поддерживал идею нацистов выслать польских евреев в Африку, а также обещал поставить памятник Адольфу Гитлеру в Варшаве. Президент РФ публично назвал дипломата «сволочью и антисемитской свиньей». Позднее журналист Александр Коляндр раскрыл малоизвестные подробности биографии польского дипломата, восторгавшегося Гитлером.