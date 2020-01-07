Суд решил судьбу водителя автобуса, попавшего в крупную аварию под Тюменью

Суд арестовал водителя автобуса, который столкнулся с грузовиком на дороге из Таджикистана в Сургут. Об этом сообщил представитель муниципального отдела полиции «Тобольский».
«В отношении водителя автобуса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до вынесения приговора судом», — приводит его слова RT. Уточняется, что водитель является уроженцем Таджикистана. Однако он имеет паспорт гражданина России.
Ранее стало известно, что водителя задержали. После столкновения автобуса и грузового автомобиля под Тобольском в Тюменской области было возбуждено уголовное дело.
Авария случилась 6 января на 266 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Автобус, в котором находились около 30 человек, и грузовой автомобиль столкнулись. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя автобуса, который не предоставил преимущество грузовику при развороте. По последним данным регионального Минздрава, в результате погибли два человека, еще девять получили травмы.