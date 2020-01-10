На Украине оценили потери страны от запуска «Турецкого потока»

Открытие «Турецкого потока» сократит транзит российского газа через Украину, считает экономист Олег Пендзин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

После запуска «Турецкого потока» объем транзита российского газа через Украину сократится до 65-70 млрд кубометров в год. Такое мнение высказал украинский экономист Олег Пендзин.

«Транзит через Украину сократится до 65-70 млрд кубометров газа в год», — заявил эксперт в эфире телеканала NewsOne. При таком уровне транзита Украина должна заработать за год порядка 1,5 млрд долларов. За пять лет, считает Пендзин, Украина может не получить предусмотренных контрактом семи млрд долларов.

Запуск газопровода «Северный потока — 2» снизит объем еще на 25 млрд кубометров в год — до 40. По словам эксперта, это является точкой безубыточности для украинской транзитной системы.