Сенатор Пушков отреагировал на запуск «Турецкого потока»

Политик отметил, что на Украине уже почувствовали последствия запуска газопровода Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал запуск газопровода «Турецкий поток». Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике оставил свое сообщение в Twitter.

Пушков заявил, что Украина уже успела ощутить на себе запуск нового газопровода. По мнению сенатора, кроме этого и Россия обезопасила транзит своего газа. «Транзит газа через неё [Украину] сократится на 15 млрд кубометров в год. Болгария, Турция и другие балканские страны перестали получать газ через Украину. Словом, за что боролись в Киеве, на то и напоролись», — написал сенатор в своем твите.