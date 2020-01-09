Сенатор Пушков отреагировал на запуск «Турецкого потока»

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал запуск газопровода «Турецкий поток». Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике оставил свое сообщение в Twitter.
Пушков заявил, что Украина уже успела ощутить на себе запуск нового газопровода. По мнению сенатора, кроме этого и Россия обезопасила транзит своего газа. «Транзит газа через неё [Украину] сократится на 15 млрд кубометров в год. Болгария, Турция и другие балканские страны перестали получать газ через Украину. Словом, за что боролись в Киеве, на то и напоролись», — написал сенатор в своем твите.
Ранее на Украине заявляли, что уже успели ощутить на себе проблемы от запуска «Турецкого потока» — как заявлял исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, Украина не смогла остановить строительство и запуск газопровода. Официальное открытие «Турецкого потока» состоялось 8 января, на церемонии запуска присутствовали президент России Путин и президент Турции Эрдоган. Путин тогда отметил, что поставки через новый газопровод будут «экологически безупречны», передает «