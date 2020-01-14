Захарова отреагировала на сведения об американском гражданстве своей семьи

Мария Захарова опровергла данные о своем двойном гражданстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о наличии у нее и ее семьи американского гражданства. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Ни у меня, ни у моей семьи, включая мужа, дочь, родителей, родителей родителей, нет и не было зарубежного гражданства», — написала Захарова и тут же уточнила, что у нее и ее родных также нет видов на жительство и имущества за рубежом.

Официальный представитель МИД рассказала, что ее дочь родилась в московской больнице №67. Сейчас на месте медучреждения построили новый перинатальный центр.

Ранее один из пользователей соцсети Instagram предположил, что у дочери Марии Захаровой есть гражданство США. Однако дипломат жестко ответила ему, опровергнув эту информацию.