В Госдуме предложили сажать политиков за иностранное финансирование

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Государственная Дума РФ. Москва, госдума, государственная дума
Депутаты разработали законопроект, предусматривающий наказание за иностранное финансированиеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Политиков предложили сажать в тюрьму за зарубежное финансирование. Такую меру предложили депутаты от «Единой России» при разработке законопроекта о ликвидации политических партий по причине иностранного финансирования, рассказал один из авторов документа, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко.

Законопроект был внесен в Госдуму 16 января, однако был отозван на доработку, пишет RNS. По словам Марченко, авторы должны урегулировать вопрос с финансированием, которое выдают наличными деньгами. Депутаты хотят подготовить поправку в Уголовный кодекс, добавил он. «Лишение свободы предполагаем, конечно. До 5 лет», — пояснил Марченко.

Авторы хотят внести законопроект на рассмотрение координационного совета «Единой России» в конце февраля. Также депутаты планируют получить отзыв на инициативу в Верховном суде. По словам Марченко, такая мера должна предотвратить различные провокации на зарубежные деньги во время выборов в Госдуму в 2021 году.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...