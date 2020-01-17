В Госдуме предложили сажать политиков за иностранное финансирование

Политиков предложили сажать в тюрьму за зарубежное финансирование. Такую меру предложили депутаты от «Единой России» при разработке законопроекта о ликвидации политических партий по причине иностранного финансирования, рассказал один из авторов документа, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко.
Законопроект был внесен в Госдуму 16 января, однако был отозван на доработку, пишет
Авторы хотят внести законопроект на рассмотрение координационного совета «Единой России» в конце февраля. Также депутаты планируют получить отзыв на инициативу в Верховном суде. По словам Марченко, такая мера должна предотвратить различные провокации на зарубежные деньги во время выборов в Госдуму в 2021 году.