Экономист связал шумиху вокруг возможного роста доллара до 200 рублей с «человеческой глупостью»

Экономист назвал прогноз роста курса доллара до 200 рублей «риторическим примером» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев связал шумиху в СМИ вокруг своего заявления о возможном снижении курса рубля до 200 рублей за один доллар с «человеческой глупостью» и желанием «привлечь к себе внимание».

Ранее, напомним, Ведев заявил о том, что «все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно». Такой прогноз появился в новостных лентах почти всех крупных СМИ страны, поэтому позже экономисту пришлось объяснять журналистам, что его слова были истолкованы неверно. Фраза о возможном колебании курса валюты была «абсолютно риторическим примером».

На вопрос «Новой газеты» о том, с чем Ведев связывает такое внимание к своим словам, тот ответил: «Отчасти — с человеческой глупостью и желанием привлечь к себе внимание. В остальном это отражает то, о чем я уже говорил: это очень тонкая тема для людей, именно поэтому эта новость так разлетелась». Экономист также выразил мнение, что правительству России и Центральному банку не стоит манипулировать рублем.