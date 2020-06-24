Сходку криминальных авторитетов пресекли в первый день после открытия кафе на северо-востоке Москвы сотрудники полиции и ФСБ. На месте произошла перестрелка, пострадал один человек.
«Задержаны три десятка вооруженных участников сходки», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что в отдел полиции поступил звонок о сходке лидеров ОПГ из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. В итоге силовики окружили в здании десятка человек, часть из них были вооружены. завязалась перестрелка. «По предварительной информации, во время стрельбы пострадал один человек, он получил огнестрельное ранение», — уточнил собеседник агентства.
Как уточняет Life.ru, речь идёт об обысках в кальянной «Отрада лаунж». Полицейские досматривают всех посетителей заведения.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.