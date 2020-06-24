23 июня 2020

Силовики пресекли сходку криминальных авторитетов в Москве. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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У посетителей кафе при себе было оружие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сходку криминальных авторитетов пресекли в первый день после открытия кафе на северо-востоке Москвы сотрудники полиции и ФСБ. На месте произошла перестрелка, пострадал один человек.

«Задержаны три десятка вооруженных участников сходки», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что в отдел полиции поступил звонок о сходке лидеров ОПГ из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. В итоге силовики окружили в здании десятка человек, часть из них были вооружены. завязалась перестрелка. «По предварительной информации, во время стрельбы пострадал один человек, он получил огнестрельное ранение», — уточнил собеседник агентства.

Как уточняет Life.ru, речь идёт об обысках в кальянной «Отрада лаунж». Полицейские досматривают всех посетителей заведения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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