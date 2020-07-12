Бежавшие из Уханя в США ученые обвиняют власти Китая в пандемии

Ученые дадут показания против Коммунистической партии Китая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бежавшие из Уханя сотрудники лаборатории, где впервые был выявлен коронавирус, дадут показания против Коммунистической партии Китая. Сейчас они активно сотрудничают с западными спецслужбами. Об этом заявил экс-советник президента США Стив Бэннон.

«Они пока не говорят с прессой, но есть люди из лаборатории Уханя и из других лабораторий, которые приехали на Запад и оборачивают свидетельства в сторону виновности Коммунистической партии Китая. Я думаю, что люди будут шокированы», — цитирует Бэннона ТАСС.

По его информации, сотрудники лаборатории покидали Китай и Гонконг с середины февраля. Сейчас «определенные перебежчики работают» с Федеральным бюро расследований, чтобы выяснить вместе, что произошло в лаборатории Уханя. Разведка США совместно с британской службой контрразведки готовят судебное дело.

В мае издание Associated Press со ссылкой на данные американской разведки написало, что власти Китая могли осознанно скрыть опасность коронавируса, чтобы успеть вовремя запастись медицинскими принадлежностями, которые нужны для лечения больных. В сокрытии информации Китай обвинил и разведывательный союз «Пять глаз», объединяющий представителей спецслужб Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США. Также обвинения в адрес КНР высказал советник президента США Питер Наварро. Американский сенатор Линдси Грэм даже предложил законопроект, который даст право американскому президенту Дональду Трампу ввести санкции в отношении КНР за COVID-19.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.