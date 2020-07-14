Медведев предложил свой сценарий вакцинации людей от коронавируса

Дмитрий Медведев обсудил с лидерами иностранных партий борьбу с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на круглом столе с представителями иностранных политических партий заявил, что вакцинация жителей разных государств от коронавируса должна пройти одномоментно во всем мире. Медведев подчеркнул, что процедура должна быть лишена политической окраски.

В ходе межпартийной встречи лидер «Единой России» указал на необходимость усиления международного сотрудничества: «Кризис показал, что принципы глобализации, которые формировались десятилетиями, оказались неустойчивыми. Не получилось даже совместно откликнуться на призыв Генсекретаря ООН об отмене санкций и других ограничительных мер в отношении тех стран, которым была нужна неотложная помощь. Они не могли получать необходимую в нынешней чрезвычайной ситуации фармацевтические препараты, медтехнику, предметы первой необходимости».

Медведев также поделился опытом самой «Единой России», которая «объединила десятки тысяч волонтеров, собрала значительные пожертвования от членов партии, которые были направлены на помощь гражданам и врачам». «Безопасность людей — то, чем мы будем руководствоваться и в дальнейшем. Учитывая представительскую функцию политических партий, призываю всех наших коллег информировать граждан своих стран о необходимости принимаемых мер. Люди должны точно знать, что власти реально делают для их поддержки», — сказал политик.

Дмитрий Медведев призвал провести вакцинацию одномоментно во всем мире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В круглом столе приняли участие лидеры парламентских партий Китая, Японии, Вьетнама, Кипра, Германии, Турции, Украины, Казахстана, Сербии и ЮАР. В частности, заведующий международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао подчеркнул, что в борьбе за общее будущее нужно отказаться от «менталитета холодный войны», а страны «должны взяться за руки».

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФОРГО) Константин Костин считает, что после окончания карантинных ограничений Россия вместе с другими странами оказалась перед необходимостью сформулировать и принять новые правила сотрудничества в самых разных сферах. По словам Костина, идеи и подходы выработанные на сегодняшнем круглом столе правящих партий, могут лечь в основу будущих решений.

«Новые постковидные реалии поставили много вопросов в отношении сотрудничества государств, ответов на новые, порой неожиданные, вызовы и необходимости обновления принципов коллективной безопасности, которая раньше предполагала безопасность только в военной сфере. Но после пандемии в первую тройку проблем вошло требование по обеспечению эпидемиологического благополучия. Прерванные торговые отношения, падение ВВП, длительные блокауты — это те реалии, с которыми государствам надо жить, но при этом как-то решать задачу экономического роста и работать над обеспечением безопасности и комфортной жизни своих граждан», — сказал URA.RU Костин.

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