22 июля 2020

Жириновский призвал построить для Госдумы новое здание. Депутатам нужны кабинеты с комнатой отдыха

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , госдума, государственная дума
Госдума нуждается в новом здании, уверен Владимир Жириновский Фото: Антон Белицкий

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал построить для Госдумы новое здание. Нынешний комплекс на Охотном Ряду, как считает парламентарий, находится в плохом состоянии и не отвечает потребностям депутатов. Предложение было озвучено на закрытии весенней сессии нижней палаты.

«У нас Вячеслав Викторович [Володин] — один из лучших председателей Госдумы. Давайте ему поможем все-таки обратиться к президенту, ну постройте вы новое здание», — приводит ТАСС слова Жириновского. Фундамент нынешней высотки в центре Москвы, по его мнению, уже превратился в песок. Кроме того, некоторые депута ты сейчас вынуждены делить кабинеты со своими помощниками.

Парламентариям нужны хорошие кабинеты для приема посетителей с комнатой отдыха, туалетом и кухней, считает лидер ЛДПР. Такое здание, по его словам, можно будет построить за полтора года. В апреле этого года, напомним, советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова объявила, что запланированный ранее ремонд здания парламента решено отложить до лучших времен, а заложенные на это 700 млн рублей будут направлены на более важные цели. Речь шла о поддержке граждан и бизнеса в период распространения коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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