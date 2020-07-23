Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал построить для Госдумы новое здание. Нынешний комплекс на Охотном Ряду, как считает парламентарий, находится в плохом состоянии и не отвечает потребностям депутатов. Предложение было озвучено на закрытии весенней сессии нижней палаты.
«У нас Вячеслав Викторович [Володин] — один из лучших председателей Госдумы. Давайте ему поможем все-таки обратиться к президенту, ну постройте вы новое здание», — приводит ТАСС слова Жириновского. Фундамент нынешней высотки в центре Москвы, по его мнению, уже превратился в песок. Кроме того, некоторые депута ты сейчас вынуждены делить кабинеты со своими помощниками.
Парламентариям нужны хорошие кабинеты для приема посетителей с комнатой отдыха, туалетом и кухней, считает лидер ЛДПР. Такое здание, по его словам, можно будет построить за полтора года. В апреле этого года, напомним, советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова объявила, что запланированный ранее ремонд здания парламента решено отложить до лучших времен, а заложенные на это 700 млн рублей будут направлены на более важные цели. Речь шла о поддержке граждан и бизнеса в период распространения коронавируса.