Парламентариям нужны хорошие кабинеты для приема посетителей с комнатой отдыха, туалетом и кухней, считает лидер ЛДПР. Такое здание, по его словам, можно будет построить за полтора года. В апреле этого года, напомним, советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова объявила, что запланированный ранее ремонд здания парламента решено отложить до лучших времен, а заложенные на это 700 млн рублей будут направлены на более важные цели. Речь шла о поддержке граждан и бизнеса в период распространения коронавируса.

«У нас Вячеслав Викторович [Володин] — один из лучших председателей Госдумы. Давайте ему поможем все-таки обратиться к президенту, ну постройте вы новое здание», — приводит ТАСС слова Жириновского. Фундамент нынешней высотки в центре Москвы, по его мнению, уже превратился в песок. Кроме того, некоторые депута ты сейчас вынуждены делить кабинеты со своими помощниками.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал построить для Госдумы новое здание. Нынешний комплекс на Охотном Ряду, как считает парламентарий, находится в плохом состоянии и не отвечает потребностям депутатов. Предложение было озвучено на закрытии весенней сессии нижней палаты.

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