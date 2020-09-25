Российских школьников могут вернуть на дистанционное обучение

Школьников могут отправить домой в случае роста заболеваемости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российских школьников могут отправить на дистанционное обучение, если число заболевших коронавирусом продолжит расти. Об этом сообщил первый зампред Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

«Решения по поводу перевода на дистанционное обучение будут приниматься в зависимости от количества заболевших», — рассказал Смолин. По его мнению, второй волны коронавируса избежать не получится, пишет «Интерфакс».

За минувшие сутки в России зафиксировали 7 212 новых случаев заражения коронавирусом. Последний раз подобные показатели наблюдались в конце июня.

Среди минусов дистанта родители назвали низкое качество интернет-соединения, перебои в работе онлайн-платформ и низкую мотивацию учеников, передает агентство Nation News. Из-за самоизоляции и дистанционного обучения, введенного во время пандемии коронавируса у 80% школьников появились проблемы с психикой. У них стали отмечаться резкие перепады настроения, появились фобии и нарушение сна. Негативно о дистанте отзываются и родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, пишет РАПСИ .