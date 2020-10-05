Эколог оценил версию Минприроды о причине катастрофы на Камчатке

По словам эколога, в России ежегодно разливается 9 млн тонн нефтепродуктов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Загрязнение воды на Камчатке

Причиной загрязнения вод на Камчатке, из-за которого начали гибнуть морские животные, не может быть естественная природа, вопреки заявлению Минприроды РФ. Об этом в разговоре с URA.RU заявил сопредседатель Союза экологических организаций, эколог Андрей Фролов.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что предварительные анализы не показали следы нефти и производных нефтепродуктов в водах Камчатки. По его словам, вероятность техногенной природы экологической катастрофы на Камчатке маловероятна.

«Камчатка — уникальный природный и чистый объект, где никогда не возникало никаких экологических проблем по естественным причинам. В противном случае, это бы точно заметили местные жители», — считает эколог Фролов. При этом эксперт напомнил, что все первоначально взятые пробы воды свидетельствовали о содержании продуктов нефтепереработки — дизельного топлива, мазута и фенола. «Объекты, откуда могли бы поступить загрязнения, можно пересчитать по пальцам. Или проблема может быть связана с завозом нефтепродуктов в Вилючинск, где находится база подводных лодок», — предположил собеседник агентства.

Вместе с тем эколог отметил, что в ряде регионов России, в том числе на Сахалине, регулярно происходит разливы нефти, однако это считается нормой. «На Камчатке на проблему обратили внимание только потому, что это место является уникальным объектом — а его вдруг загрязнили. К побережью региона есть большой интерес, в том числе международный, поэтому о ситуации начали говорить: проблему заметили туристы и серфингисты, в связи с чем удалось создать общественный резонанс. А вообще у нас в России за год на грунт выливается 9 млн тонн нефтепродуктов», — поделился Фролов.

Ранее руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников заявил, что катастрофа на Камчатке могла произойти не из-за разлива нефти. По его мнению, это могло быть вещество, которое хорошо растворяется в воде, так как пострадали как организмы обитающие на дне, так и серфингисты.