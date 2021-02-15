«ЕВРАЗ» дал холдингу Пумпянского скидку на оплату крупного долга

ТМК Дмитрия Пумпянского выплатит 204 млн рублей за неустойку по генеральному соглашению с ЕВРАЗом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Торговая компания «ЕвразХолдинг» (подразделение «ЕВРАЗа») и Трубная металлургическая компания (ТМК, председатель совета директоров — миллиардер Дмитрий Пумпянский) договорились о мировом соглашении по иску на треть миллиарда рублей. В результате холдинг Пумпянского получит рассрочку на пять месяцев и снизит сумму выплачиваемых средств. Об этом сообщается в материалах дела.

«Ответчик (ТМК) обязуется оплатить неустойку истцу (ТК „ЕвразХолдинг“) в размере 204 млн рублей из заявленных 314,4 млн рублей в следующие сроки: в срок до 26 февраля 2021 года сумму в размере 40,9 млн рублей; в срок до 31 марта 2021 года сумму в размере 40,9 млн рублей; в срок до 30 апреля 2021 года сумму в размере 40,9 млн рублей; в срок до 31 мая 2021 года сумму в размере 40,9 млн рублей; в срок до 30 июня 2021 года сумму в размере 40,9 млн рублей. В остальной части, в размере 110 млн рублей, истец отказывается от требований к ответчику», — говорится в определении арбитражного суда Москвы.

Заявление с требованием взыскать средства с ТМК за неустойку по генеральному соглашению было подано 9 ноября. 16 ноября во время заседания судья Юлия Моисеева оставила требования без движения из-за нарушений, а позже — 8 декабря — приняла к производству. Работа судьи по делу завершилась 9 февраля в связи с мировым соглашением.

Получить оперативные комментарии от сторон на момент публикации не удалось. В обе компании были направлены запросы. На момент публикации ответы получены не были.

«ЕвразХолдинг» является подразделением горно-металлургической компании «ЕВРАЗ». Компания входит в двадцатку лидеров мировой сталелитейной отрасли и является крупнейшим российским поставщиком сортового металлопроката. ТМК является одним из крупнейших российских поставщиков труб. Компания поставляет продукцию в США и Канаду. Выручка компании в 2018 году достигла 5,1 млрд долларов.