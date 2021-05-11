Кремль: как появление иммунитета к COVID-19 изменит график Путина

У Владимира Путина сформировался иммунитет к коронавирусу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин после появления иммунитета к коронавирусу будет наращивать свою публичную активность. При этом Кремль пока не собирается снижать требования по соблюдению карантинных мер для тех, кто очно участвует в мероприятиях, где присутствует глава государства. Об этом URA.RU во время общения с прессой сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков

«Публичная активность президента растет, активизируется. Но ограничения и рекомендации эпидемиологов все равно остаются в силе. Все им будут следовать при проведении международных мероприятий, мероприятий с большим числом людей. Активность будет расти и дальше, но пока действуют ограничения, они будут применяться в том объеме, в котором рекомендовано специалистами», — сообщил Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин в марте сделал первую прививку от коронавируса, а в апреле — вторую. 10 мая глава государства со ссылкой на врачей сообщил, что у него выработался хороший уровень антител после вакцинации.