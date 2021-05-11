Кремль: как появление иммунитета к COVID-19 изменит график Путина

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Послание президента. Москва, путин владимир
У Владимира Путина сформировался иммунитет к коронавирусу Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин после появления иммунитета к коронавирусу будет наращивать свою публичную активность. При этом Кремль пока не собирается снижать требования по соблюдению карантинных мер для тех, кто очно участвует в мероприятиях, где присутствует глава государства. Об этом URA.RU во время общения с прессой сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков

«Публичная активность президента растет, активизируется. Но ограничения и рекомендации эпидемиологов все равно остаются в силе. Все им будут следовать при проведении международных мероприятий, мероприятий с большим числом людей. Активность будет расти и дальше, но пока действуют ограничения, они будут применяться в том объеме, в котором рекомендовано специалистами», — сообщил Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин в марте сделал первую прививку от коронавируса, а в апреле — вторую. 10 мая глава государства со ссылкой на врачей сообщил, что у него выработался хороший уровень антител после вакцинации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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