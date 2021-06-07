Росприроднадзор повысит штрафы за ущерб экологии

Росприроднадзор изменит систему оценивания ущерба экологии при промышленных авариях и повысит штрафы за данный нарушения. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова.
«Я не вижу проблем в увеличении штрафов. Не нарушайте! Я вижу проблему в отсутствии диалога. Но не в увеличении штрафов. Они будут, и мы будем на этом настаивать», — цитирует ТАСС Радионову.
По словам главы Росприроднадзора, в ведомстве планируют сделать методику понятной для всех участников рынка. «Это позволит избежать ситуаций, как в Норильске, когда толкование методики привело к разности позиций», — подытожила она.
Ранее вице-премьер по вопросам сельского хозяйства и экологии Виктория Абрамченко заявила о возможном запрете неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. К ним относятся цветной пластик, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда, передает RT.
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