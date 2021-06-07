07 июня 2021

Росприроднадзор повысит штрафы за ущерб экологии

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В России ущерб природе при промышленных авариях будут оценивать по-новому Фото:

Росприроднадзор изменит систему оценивания ущерба экологии при промышленных авариях и повысит штрафы за данный нарушения. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

«Я не вижу проблем в увеличении штрафов. Не нарушайте! Я вижу проблему в отсутствии диалога. Но не в увеличении штрафов. Они будут, и мы будем на этом настаивать», — цитирует ТАСС Радионову.

По словам главы Росприроднадзора, в ведомстве планируют сделать методику понятной для всех участников рынка. «Это позволит избежать ситуаций, как в Норильске, когда толкование методики привело к разности позиций», — подытожила она.

Ранее вице-премьер по вопросам сельского хозяйства и экологии Виктория Абрамченко заявила о возможном запрете неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. К ним относятся цветной пластик, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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