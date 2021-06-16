16 июня 2021

Туроператоры назвали самые дешевые зарубежные курорты в июне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, море, египет
Недельный отдых за границей обойдется россиянам в 70 тысяч рублей на двоих Фото:

Во второй половине июня дешевле всего россиянам обойдется путешествие в египетский Каир и ОАЭ. Недельный отдых будет стоить около 70 тысяч на двоих. Об этом сообщили представители рынка.

«Самый дешевый вариант комфортного отдыха за границей на данный момент — Каир. Если за 70 тысяч в Эмиратах можно пожить в отелях три-четыре звезды с завтраками, то в Египте за те же деньги турист получает „четверку“ или даже „пятерку“ all inclusive. Поэтому поток туда из России выше, чем в ОАЭ», — передают «Известия» слова гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна.

В «Интуристе» также объяснили низкую стоимость отдыха в Эмиратах. Там заявили, что во второй половине июня в этой стране слишком жарко- около 40 градусов. Кроме этого, цены снизились и благодаря расширению перевозки, рейсов из России сейчас туда много. При этом путешественникам необходимо предъявить тест ПЦР для посадки в самолет в ОАЭ, одного сертификата о вакцинации пока недостаточно. В Каире условия въезда аналогичные.

Для сравнения, неделя в отеле четыре звезды на побережье Греции с завтраками обойдется в 100—120 тысяч рублей на двоих. Еще дороже обойдется отдых на Кубе, в Мексике, на Мальдивах и Сейшелах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...