Туроператоры назвали самые дешевые зарубежные курорты в июне

Недельный отдых за границей обойдется россиянам в 70 тысяч рублей на двоих Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Во второй половине июня дешевле всего россиянам обойдется путешествие в египетский Каир и ОАЭ. Недельный отдых будет стоить около 70 тысяч на двоих. Об этом сообщили представители рынка.

«Самый дешевый вариант комфортного отдыха за границей на данный момент — Каир. Если за 70 тысяч в Эмиратах можно пожить в отелях три-четыре звезды с завтраками, то в Египте за те же деньги турист получает „четверку“ или даже „пятерку“ all inclusive. Поэтому поток туда из России выше, чем в ОАЭ», — передают «Известия» слова гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна.

В «Интуристе» также объяснили низкую стоимость отдыха в Эмиратах. Там заявили, что во второй половине июня в этой стране слишком жарко- около 40 градусов. Кроме этого, цены снизились и благодаря расширению перевозки, рейсов из России сейчас туда много. При этом путешественникам необходимо предъявить тест ПЦР для посадки в самолет в ОАЭ, одного сертификата о вакцинации пока недостаточно. В Каире условия въезда аналогичные.

Для сравнения, неделя в отеле четыре звезды на побережье Греции с завтраками обойдется в 100—120 тысяч рублей на двоих. Еще дороже обойдется отдых на Кубе, в Мексике, на Мальдивах и Сейшелах.