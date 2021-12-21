Вирусолог оценил шансы вакцинированных не умереть из-за COVID

22 декабря 2021 в 01:06 Размер текста - 17 +

Вакцинация против COVID-19 заметно снижает шансы на госпитализацию при заболевании коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Вакцинация против коронавируса снижает вероятность смерти от инфекции примерно на 80%. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. «Шанс умереть довольной низкий. У ослабленных людей и с хроническими заболеваниями есть такой шанс, а вакцинация существенно его снизит. Есть оценки, что эффективность „Спутника V“ против [потенциально] смертельных случая заболевания [составляет] 80%. Поэтому надо прививаться. Более того, надо делать бустерную дозу, которая повысит количество антител», — заявил Петр Чумаков. Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Кэг», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU подчеркнул, что аденовирусная вакцина «Спутник V» по эффективности схожа с зарубежными мРНК-вакцинами. «Препарат „Спутник V“, скорее, ближе по эффективности к мРНК-вакцинам: Pfizer, Moderna, считающимся самыми эффективными. И даже ближе к ним, чем к аденовирусным векторам: AstraZeneca, Johnson & Johnson», — отметил собеседник агентства. По мнению иммунолога, с приходом «Омикрона» эффективность вакцин значительно не снизится. «С „Омикроном“ будет некоторое снижение эффективности по тяжелым течениям, не сильное. По предыдущему опыту — в пределах 5%. Считаем, что с „Омикроном“ это будет 80-85% защиты от тяжелого течения, госпитализации, смерти», — уточнил Крючков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вакцинация против коронавируса снижает вероятность смерти от инфекции примерно на 80%. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. «Шанс умереть довольной низкий. У ослабленных людей и с хроническими заболеваниями есть такой шанс, а вакцинация существенно его снизит. Есть оценки, что эффективность „Спутника V“ против [потенциально] смертельных случая заболевания [составляет] 80%. Поэтому надо прививаться. Более того, надо делать бустерную дозу, которая повысит количество антител», — заявил Петр Чумаков. Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Кэг», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU подчеркнул, что аденовирусная вакцина «Спутник V» по эффективности схожа с зарубежными мРНК-вакцинами. «Препарат „Спутник V“, скорее, ближе по эффективности к мРНК-вакцинам: Pfizer, Moderna, считающимся самыми эффективными. И даже ближе к ним, чем к аденовирусным векторам: AstraZeneca, Johnson & Johnson», — отметил собеседник агентства. По мнению иммунолога, с приходом «Омикрона» эффективность вакцин значительно не снизится. «С „Омикроном“ будет некоторое снижение эффективности по тяжелым течениям, не сильное. По предыдущему опыту — в пределах 5%. Считаем, что с „Омикроном“ это будет 80-85% защиты от тяжелого течения, госпитализации, смерти», — уточнил Крючков.