В Германии заявили об острой необходимости в «Северном потоке-2»

Германия нуждается в газопроводе «Северный поток-2», поэтому его необходимо как можно скорее ввести в эксплуатацию. Об этом заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.
«Я твердо убежден, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море. Я надеюсь на быструю, законную процедуру, чтобы линия могла быть введена в эксплуатацию», — приводит слова Швезиг газета Zeit.
Он отметил, что газ необходим как источник энергии для перехода к возобновляемым источникам энергии. Политик указала на важность отказа от атомной энергетики и угольной энергетики. Швезиг также призвала продолжить фокусироваться на диалоге и экономическом обмене с Россией.
Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен в 2022 году. Однако сертификация проекта была приостановлена. По словам главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, из-за его несоответствия праву Европейского союза.
Германия нуждается в газопроводе «Северный поток-2», поэтому его необходимо как можно скорее ввести в эксплуатацию. Об этом заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. «Я твердо убежден, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море. Я надеюсь на быструю, законную процедуру, чтобы линия могла быть введена в эксплуатацию», — приводит слова Швезиг газета Zeit. Он отметил, что газ необходим как источник энергии для перехода к возобновляемым источникам энергии. Политик указала на важность отказа от атомной энергетики и угольной энергетики. Швезиг также призвала продолжить фокусироваться на диалоге и экономическом обмене с Россией. Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен в 2022 году. Однако сертификация проекта была приостановлена. По словам главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, из-за его несоответствия праву Европейского союза.