20 января 2022

В Германии заявили об острой необходимости в «Северном потоке-2»

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Проект поможет начать переход к возобновляемым источникам энергии Фото:
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«Северный поток — 2»

Германия нуждается в газопроводе «Северный поток-2», поэтому его необходимо как можно скорее ввести в эксплуатацию. Об этом заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

«Я твердо убежден, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море. Я надеюсь на быструю, законную процедуру, чтобы линия могла быть введена в эксплуатацию», — приводит слова Швезиг газета Zeit.

Он отметил, что газ необходим как источник энергии для перехода к возобновляемым источникам энергии. Политик указала на важность отказа от атомной энергетики и угольной энергетики. Швезиг также призвала продолжить фокусироваться на диалоге и экономическом обмене с Россией.

Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен в 2022 году. Однако сертификация проекта была приостановлена. По словам главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, из-за его несоответствия праву Европейского союза.

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Германия нуждается в газопроводе «Северный поток-2», поэтому его необходимо как можно скорее ввести в эксплуатацию. Об этом заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. «Я твердо убежден, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море. Я надеюсь на быструю, законную процедуру, чтобы линия могла быть введена в эксплуатацию», — приводит слова Швезиг газета Zeit. Он отметил, что газ необходим как источник энергии для перехода к возобновляемым источникам энергии. Политик указала на важность отказа от атомной энергетики и угольной энергетики. Швезиг также призвала продолжить фокусироваться на диалоге и экономическом обмене с Россией. Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен в 2022 году. Однако сертификация проекта была приостановлена. По словам главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, из-за его несоответствия праву Европейского союза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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