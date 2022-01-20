В Германии заявили об острой необходимости в «Северном потоке-2»

21 января 2022 в 07:44 Размер текста - 17 +

Проект поможет начать переход к возобновляемым источникам энергии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Германия нуждается в газопроводе «Северный поток-2», поэтому его необходимо как можно скорее ввести в эксплуатацию. Об этом заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. «Я твердо убежден, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море. Я надеюсь на быструю, законную процедуру, чтобы линия могла быть введена в эксплуатацию», — приводит слова Швезиг газета Zeit. Он отметил, что газ необходим как источник энергии для перехода к возобновляемым источникам энергии. Политик указала на важность отказа от атомной энергетики и угольной энергетики. Швезиг также призвала продолжить фокусироваться на диалоге и экономическом обмене с Россией. Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен в 2022 году. Однако сертификация проекта была приостановлена. По словам главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, из-за его несоответствия праву Европейского союза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германия нуждается в газопроводе «Северный поток-2», поэтому его необходимо как можно скорее ввести в эксплуатацию. Об этом заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. «Я твердо убежден, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море. Я надеюсь на быструю, законную процедуру, чтобы линия могла быть введена в эксплуатацию», — приводит слова Швезиг газета Zeit. Он отметил, что газ необходим как источник энергии для перехода к возобновляемым источникам энергии. Политик указала на важность отказа от атомной энергетики и угольной энергетики. Швезиг также призвала продолжить фокусироваться на диалоге и экономическом обмене с Россией. Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен в 2022 году. Однако сертификация проекта была приостановлена. По словам главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, из-за его несоответствия праву Европейского союза.