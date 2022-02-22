В ДНР совершено покушение на экс-главу Минобороны

На бывшего министра обороны Донецкой народной республики Владимира Кононова было совершено покушение, в результате которого пострадал местный житель. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР.
«Сегодня, 22 февраля, в 16:32 в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимская совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова. Сработало минно-взрывное устройство», — говорится в сообщении МГБ.
Отмечается, что в результате взрыва серьезно пострадал местный житель, который, по предварительным данным, направлялся на встречу с Кононовым. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов республики проводят оперативно-следственные мероприятия.
На бывшего министра обороны Донецкой народной республики Владимира Кононова было совершено покушение, в результате которого пострадал местный житель. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР. «Сегодня, 22 февраля, в 16:32 в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимская совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова. Сработало минно-взрывное устройство», — говорится в сообщении МГБ. Отмечается, что в результате взрыва серьезно пострадал местный житель, который, по предварительным данным, направлялся на встречу с Кононовым. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов республики проводят оперативно-следственные мероприятия.