В ДНР совершено покушение на экс-главу Минобороны 22 февраля 2022 в 22:52 Размер текста - 17 + На экс-главу Минобороны ДНР совершили покушение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На бывшего министра обороны Донецкой народной республики Владимира Кононова было совершено покушение, в результате которого пострадал местный житель. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР. «Сегодня, 22 февраля, в 16:32 в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимская совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова. Сработало минно-взрывное устройство», — говорится в сообщении МГБ. Отмечается, что в результате взрыва серьезно пострадал местный житель, который, по предварительным данным, направлялся на встречу с Кононовым. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов республики проводят оперативно-следственные мероприятия. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. На бывшего министра обороны Донецкой народной республики Владимира Кононова было совершено покушение, в результате которого пострадал местный житель. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР. «Сегодня, 22 февраля, в 16:32 в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимская совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова. Сработало минно-взрывное устройство», — говорится в сообщении МГБ. Отмечается, что в результате взрыва серьезно пострадал местный житель, который, по предварительным данным, направлялся на встречу с Кононовым. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов республики проводят оперативно-следственные мероприятия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям