В ДНР совершено покушение на экс-главу Минобороны

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Ректор Челябинского Государственного Университета - ЧелГУ, Сергей Таскаев. Челябинск, граната, портрет, лимонка, таскаев сергей
На экс-главу Минобороны ДНР совершили покушение Фото:

На бывшего министра обороны Донецкой народной республики Владимира Кононова было совершено покушение, в результате которого пострадал местный житель. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР.

«Сегодня, 22 февраля, в 16:32 в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимская совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова. Сработало минно-взрывное устройство», — говорится в сообщении МГБ.

Отмечается, что в результате взрыва серьезно пострадал местный житель, который, по предварительным данным, направлялся на встречу с Кононовым. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов республики проводят оперативно-следственные мероприятия.

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На бывшего министра обороны Донецкой народной республики Владимира Кононова было совершено покушение, в результате которого пострадал местный житель. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР. «Сегодня, 22 февраля, в 16:32 в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимская совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова. Сработало минно-взрывное устройство», — говорится в сообщении МГБ. Отмечается, что в результате взрыва серьезно пострадал местный житель, который, по предварительным данным, направлялся на встречу с Кононовым. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов республики проводят оперативно-следственные мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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