Путин изменил соглашение о миротворцах ОДКБ

03 марта 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Миротворческие силы будут применять в операциях ООН по поддержанию мира под эгидой ОДКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который разрешит использовать объединенные силы в миротворческих операциях. Задействовать полк можно будет под эгидой ООН через Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Информация о ратификации соглашения опубликована на сайте Госдумы. «Протоколом вводится понятие „координирующее государство“ и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира», — указано в пояснительной записке к законопроекту. В протоколе также говорится, что все условия об участии миротворцев определяются в соглашении, которое заключено между координирующим государством и уполномоченным подразделением ООН. При этом подчеркивается, что каждая страна ОДКБ вправе направлять свои силы для участия в миротворческих операциях по мандату ООН, информируя о своем участии Совет ОДКБ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который разрешит использовать объединенные силы в миротворческих операциях. Задействовать полк можно будет под эгидой ООН через Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Информация о ратификации соглашения опубликована на сайте Госдумы. «Протоколом вводится понятие „координирующее государство“ и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира», — указано в пояснительной записке к законопроекту. В протоколе также говорится, что все условия об участии миротворцев определяются в соглашении, которое заключено между координирующим государством и уполномоченным подразделением ООН. При этом подчеркивается, что каждая страна ОДКБ вправе направлять свои силы для участия в миротворческих операциях по мандату ООН, информируя о своем участии Совет ОДКБ.