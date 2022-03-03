Путин изменил соглашение о миротворцах ОДКБ

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Миротворческие силы будут применять в операциях ООН по поддержанию мира под эгидой ОДКБ Фото:
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который разрешит использовать объединенные силы в миротворческих операциях. Задействовать полк можно будет под эгидой ООН через Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Информация о ратификации соглашения опубликована на сайте Госдумы.

«Протоколом вводится понятие „координирующее государство“ и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

В протоколе также говорится, что все условия об участии миротворцев определяются в соглашении, которое заключено между координирующим государством и уполномоченным подразделением ООН. При этом подчеркивается, что каждая страна ОДКБ вправе направлять свои силы для участия в миротворческих операциях по мандату ООН, информируя о своем участии Совет ОДКБ.

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который разрешит использовать объединенные силы в миротворческих операциях. Задействовать полк можно будет под эгидой ООН через Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Информация о ратификации соглашения опубликована на сайте Госдумы. «Протоколом вводится понятие „координирующее государство“ и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира», — указано в пояснительной записке к законопроекту. В протоколе также говорится, что все условия об участии миротворцев определяются в соглашении, которое заключено между координирующим государством и уполномоченным подразделением ООН. При этом подчеркивается, что каждая страна ОДКБ вправе направлять свои силы для участия в миротворческих операциях по мандату ООН, информируя о своем участии Совет ОДКБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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