Минобороны РФ не допустит появления новых срочников на Украине

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, военнослужащие цво, военная база, полигон, 201военная база
Большая часть срочников уже выведена на территорию России, отметили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Несколько солдат срочной службы случайно оказались в рядах военнослужащих, которые выполняли боевые задачи в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин поручил найти виновных в ситуации и исключить дальнейшее появление срочников в республике.

«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», — заявили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что несколько срочников попали в плен к украинским националистам. «В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», — заключили в Минобороны.

«Путину было доложено о выполнении его указания, категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на Украине. По его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По данным Минобороны РФ, украинские националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать жителей как живой щит.

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Несколько солдат срочной службы случайно оказались в рядах военнослужащих, которые выполняли боевые задачи в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин поручил найти виновных в ситуации и исключить дальнейшее появление срочников в республике. «К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», — заявили в Минобороны. В ведомстве отметили, что несколько срочников попали в плен к украинским националистам. «В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», — заключили в Минобороны. «Путину было доложено о выполнении его указания, категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на Украине. По его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По данным Минобороны РФ, украинские националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать жителей как живой щит.
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