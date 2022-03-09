Минобороны РФ не допустит появления новых срочников на Украине

09 марта 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Большая часть срочников уже выведена на территорию России, отметили в Минобороны Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несколько солдат срочной службы случайно оказались в рядах военнослужащих, которые выполняли боевые задачи в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин поручил найти виновных в ситуации и исключить дальнейшее появление срочников в республике. «К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», — заявили в Минобороны. В ведомстве отметили, что несколько срочников попали в плен к украинским националистам. «В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», — заключили в Минобороны. «Путину было доложено о выполнении его указания, категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на Украине. По его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По данным Минобороны РФ, украинские националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать жителей как живой щит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Несколько солдат срочной службы случайно оказались в рядах военнослужащих, которые выполняли боевые задачи в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин поручил найти виновных в ситуации и исключить дальнейшее появление срочников в республике. «К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», — заявили в Минобороны. В ведомстве отметили, что несколько срочников попали в плен к украинским националистам. «В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», — заключили в Минобороны. «Путину было доложено о выполнении его указания, категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на Украине. По его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По данным Минобороны РФ, украинские националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать жителей как живой щит.