Джонсон: Зеленскому предлагали убежище в Великобритании

20 марта 2022 в 04:45 Размер текста - 17 +

Джонсон предлагал Зеленскому убежище в Великобритании Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президенту Украины Владимиру Зеленскому на время спецоперации предлагалось убежище в Великобритании. Об этом рассказал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью газете The Sunday Times. «Мы обсуждали все это давным-давно. Одной из первых тем был вопрос, что случится, если все пойдет плохо. Должен сказать, что Владимир [Зеленский] всегда был предельно ясен: он [заявил, что] обязан украинскому народу, собирается оставаться там (на Украине — прим. URA.RU), чтобы позаботиться о них», — сказал Джонсон в ответ на вопрос о предоставлении убежища Зеленскому. 14 марта в офисе Зеленского сообщили, что президент остается в Киеве. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, ссылаясь на депутатов Верховной рады, говорил, что Зеленский покинул Киев и отправился во Львов. Позднее он заявил, что Зеленский покинул Украину и находится в Польше. В Верховной раде это опровергали. 10 марта Зеленский заявлял, что на данный момент его семья находится на территории Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому на время спецоперации предлагалось убежище в Великобритании. Об этом рассказал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью газете The Sunday Times. «Мы обсуждали все это давным-давно. Одной из первых тем был вопрос, что случится, если все пойдет плохо. Должен сказать, что Владимир [Зеленский] всегда был предельно ясен: он [заявил, что] обязан украинскому народу, собирается оставаться там (на Украине — прим. URA.RU), чтобы позаботиться о них», — сказал Джонсон в ответ на вопрос о предоставлении убежища Зеленскому. 14 марта в офисе Зеленского сообщили, что президент остается в Киеве. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, ссылаясь на депутатов Верховной рады, говорил, что Зеленский покинул Киев и отправился во Львов. Позднее он заявил, что Зеленский покинул Украину и находится в Польше. В Верховной раде это опровергали. 10 марта Зеленский заявлял, что на данный момент его семья находится на территории Украины.